Эндрю Парсонс: "В 2016 году антидопинговая система в России была полностью скомпрометированной"

Глава МПК Эндрю Парсонс​ отметил, что два года назад было принято верное решение. Тогда ПКР был лишен членства в МПК, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

​– Летом 2016 года антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной и коррумпированной, – сказал Парсонс. – Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие – нет. Было ясно, что участие России в Паралимпийских играх будет подвергать сомнению целостность и доверие к спортивной конкуренции.

Мы принимали меры, которые были необходимы в той ситуации. Нужно было обеспечить чистоту спорта. Мы приняли правильное решение для Паралимпийского движения и спортсменов. Спустя 17 месяцев в России уже другая картина. Теперь важно, чтобы мы приняли верное решение.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!