Эндрю Парсонс: "Обнародовать все имеющиеся сведения о господдержке допинга в России мы не можем"

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс отметил, что организация продолжает требовать от России признания существования госпрограммы по поддержке допинга. В понедельник российские спортсмены были допущены на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе.

– Одним из условий восстановления членства ПКР в МПК является признание Россией факта создания государственной системы поддержки допинга. Россия же отказывается его признавать, поскольку очевидных доказательств существования такой системы до сих пор не представлено. Из-за этого в вопросе выполнения данного критерия стороны ходят по кругу. Если у ВАДА есть соответствующие доказательства, почему бы их наконец-то не опубликовать?

– Мы надеемся, что объявленное сегодня решение МПК побудит Россию изменить свою позицию. Дело в том, что единогласное решение исполкома не восстанавливать Паралимпийский комитет России в правах было мотивировано именно невыполнением определенных условий, а именно полного восстановления аккредитации РУСАДА со стороны ВАДА. А Всемирное антидопинговое агентство, в свою очередь, выдвигает в качестве условия для этого полное признание Россией систематических махинаций с антидопинговыми пробами.

– И все же если у ВАДА есть неопровержимые доказательства существования такой системы, разве ему не следует их предъявить?

– В настоящее время ведется серьезное расследование, и обнародовать все имеющиеся сведения мы не можем, потому что какие-то из них являются конфиденциальными, и если предать огласке всё, это может повредить расследованию. Но те факты, которыми мы уже располагаем, однозначно указывают на существование в России такой системы, поэтому мы убеждены, что это России следует выступить с признанием.