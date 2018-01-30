Эндрю Парсонс: "Обнародовать все имеющиеся сведения о господдержке допинга в России мы не можем"

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс отметил, что организация продолжает требовать от России признания существования госпрограммы по поддержке допинга. В понедельник российские спортсмены были допущены на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе.
– Одним из условий восстановления членства ПКР в МПК является признание Россией факта создания государственной системы поддержки допинга. Россия же отказывается его признавать, поскольку очевидных доказательств существования такой системы до сих пор не представлено. Из-за этого в вопросе выполнения данного критерия стороны ходят по кругу. Если у ВАДА есть соответствующие доказательства, почему бы их наконец-то не опубликовать?
– Мы надеемся, что объявленное сегодня решение МПК побудит Россию изменить свою позицию. Дело в том, что единогласное решение исполкома не восстанавливать Паралимпийский комитет России в правах было мотивировано именно невыполнением определенных условий, а именно полного восстановления аккредитации РУСАДА со стороны ВАДА. А Всемирное антидопинговое агентство, в свою очередь, выдвигает в качестве условия для этого полное признание Россией систематических махинаций с антидопинговыми пробами.
– И все же если у ВАДА есть неопровержимые доказательства существования такой системы, разве ему не следует их предъявить?
– В настоящее время ведется серьезное расследование, и обнародовать все имеющиеся сведения мы не можем, потому что какие-то из них являются конфиденциальными, и если предать огласке всё, это может повредить расследованию. Но те факты, которыми мы уже располагаем, однозначно указывают на существование в России такой системы, поэтому мы убеждены, что это России следует выступить с признанием.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/475316-glava-mpk-paralimpiada
usuns
показать доказательства мы не можем но наказать должны!)
09:55
Mao11
Не могут потому что ещё не придумали и не подложили. любое расследование за два года должно было принести ощутимые результаты и доказательства там где они есть уже давно предъявлены, а здесь нет ничего никаких доказательств и не может их быть, всё что сейчас делают международные спортивные организации в отношении спортсменов России является абсолютно незаконным и наглым мошенническим и грабительским подлогом и оговором. Они свои незаконные действия объявили законными и теперь только изгаляются кто более извращённое издевательство придумает над теми, кому главное деньжат подзаработать. А те ему, хочешь заработать, будешь целовать кучу дерьма и обмажешся ею, потому что мы так хотим и признаешь нас своими повелителями и кланяться нам будешь и от матери с отцом откажешся и проклянёшь своих друзей и близких ты ведь за миску баланды на ОИ готов на всё.
09:35
Lunatic Pride
Вот умора)))))) Просто революция в мировой правовой системе)))))))
09:08
alex160554
"Одним из условий восстановления членства ПКР в МПК является признание Россией факта создания государственной системы поддержки допинга". Здорово придумано!!! Снимаю шляпу.
03:18