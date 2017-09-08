Эндрю Парсонс: "Это самый счастливый день в моей жизни после рождения дочери и свадьбы"

Бразилец Эндрю Парсонс, избранный на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК), отметил, что это один из самых счастливых дней в его жизни. На посту главы организации он сменил британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего комитет последние 16 лет.

– Это, наверное, самый счастливый день в моей жизни после рождения дочери и свадьбы, – цитирует Парсонса insidethegames.biz. – Это невероятно. Спустя 20 лет в этом движении меня избрали президентом этой необыкновенной организации, на долгом пути которой было много сложных вопросов. Однако сейчас мы сильнее, чем когда-либо. Как я и говорил, это будет организация для всех. Это начнется с первыми днями.