Энди Паркинсон: "ПКР не выполнил все критерии восстановления"

Руководитель рабочей группы МПК Энди Паркинсон отметил, что МПК испытывает серьезную озабоченность по поводу готовности российских властей решить проблему, связанную с докладом Ричарда Макларена. Паркинсон также добавил, что ПКР не выполнил все критерии восстановления.

– Рабочая группа МПК единогласно согласилась с тем, что ПКР не выполнил все критерии восстановления, – цитирует пресс-служба МПК Паркинсона. – Решение Совета директоров МПК является признанием прогресса, достигнутого ПКР за последние 13 месяцев. В настоящее время ПКР внедряет надежную антидопинговую программу, совместимую с антидопинговым кодексом МПК, о чем свидетельствует высококачественное антидопинговое образование.

Две вопроса, которые по-прежнему требуют внимания, – это восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена. Что касается последнего, рабочая группа по-прежнему испытывает серьезную озабоченность по поводу готовности российских властей решить эту фундаментальную проблему. Рабочая группа надеется, что ВАДА будет продолжать упорно трудиться, чтобы этот важный компонент реабилитации российского спорта будет удовлетворен.

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