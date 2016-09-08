21:04 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дворкович поручил оперативно решить вопрос премиальных российским паралимпийцам

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Вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил как можно быстрее решить вопросы по премиальным российским паралимпийцам по итогам Всероссийских соревнований. Напомним, что турнир проходит в Подмосковье для российских спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпиаде.

- Дворкович дал поручение, чтобы быстро были решены вопросы по премиальным. Будем также оперативно изучать и сопоставлять с вашими результатами результаты в Рио, - цитирует "Р-Спорт" Рожкова. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160908/1069499431.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

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