Дворкович поручил оперативно решить вопрос премиальных российским паралимпийцам

Вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил как можно быстрее решить вопросы по премиальным российским паралимпийцам по итогам Всероссийских соревнований. Напомним, что турнир проходит в Подмосковье для российских спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпиаде.

- Дворкович дал поручение, чтобы быстро были решены вопросы по премиальным. Будем также оперативно изучать и сопоставлять с вашими результатами результаты в Рио, - цитирует "Р-Спорт" Рожкова.