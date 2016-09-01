Дмитрий Свищев: "ВАДА не имело претензий к керлингистам-паралимпийцам России из доклада Макларена"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что ВАДА никогда не имело претензий к двум российским керлингистам-паралимпийцам, фигурирующим в докладе Ричарда Макларена. Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) на основе доклада Макларена отстранил всю сборную России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

– Два керлингиста-паралимпийца, которые участвовали в Играх в Сочи, были названы в докладе Макларена, что они в 2013 году якобы получили положительную пробу, – приводит "Р-Спорт" слова Свищева. – В докладе они фигурируют, но по факту выяснилось, что ситуация совершенно иная, и что это неподтвержденные факты. Я планирую встретиться в Стокгольме с президентом Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс 9 сентября, мы будем обсуждать этот вопрос.

Я изучил ситуацию. По сути, эти обвинения – болтовня. Спортсмены не были уличены в употреблении допинга, и у ВАДА никогда не было к ним претензий. Буду убеждать Кейтнесс, а она еще является и членом МОК. Она должна знать всю правду. Как безапелляционно, безнравственно наших спортсменов упрекают в тех или иных нарушениях, бездоказательно.