Дмитрий Песков: "То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достойным восхищения поступок белорусской делегации, которая вынесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Он высоко оценил этот жест с учетом отстранения сборной России от участия в соревнованиях.

– Это, безусловно, поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения, – цитирует ТАСС Пескова. – Безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совсем незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступить на Паралимпиаде. Это заслуживает самой высокой оценки чисто в человеческом плане.