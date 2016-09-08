13:16 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дмитрий Песков: "То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения"

0
0
0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достойным восхищения поступок белорусской делегации, которая вынесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Он высоко оценил этот жест с учетом отстранения сборной России от участия в соревнованиях.

– Это, безусловно, поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения, – цитирует ТАСС Пескова. – Безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совсем незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступить на Паралимпиаде. Это заслуживает самой высокой оценки чисто в человеческом плане.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3604622

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ