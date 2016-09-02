02:33 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дмитрий Песков: "Россия продолжит защищать интересы российских паралимпийцев"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжит работу по защите интересов российских паралимпийцев.

7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. CAS 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 31 августа Федеральный суд Швейцарии отказался ввести временные меры, которые позволили бы россиянам выступить на Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не примет участия в Играх 2016 года. В четверг стало известно, что МПК отказал более чем 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске.

– Разумеется, все соответствующие российские представительства продолжат последовательную защиту интересов наших паралимпийцев, – приводит ТАСС слова Пескова. – Думаю, что будет реализована инициатива президента о проведении в России паралимпийских соревнований, с тем чтобы наши паралимпийцы смогли показать то, к чему они готовились долгие годы.

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