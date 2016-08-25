16:33 25 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дмитрий Медведев: "Решение МПК по российским паралимпийцам - безобразное и циничное"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разочарован решением Международного паралимпийского комитета (МПК) дисквалифицировать всю сборную России на основании доклада независимой комиссии ВАДА. По словам чиновника, отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016 безобразное и циничное решение.

– Это безобразное и циничное решение в отношение паралимпийцев, при полном отсутствии доказательств, оно очень прискорбно, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Спасибо, что вы не остались в стороне и поддержали паралимпийцев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160825/1047454748.html

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