Дмитрий Медведев: "Решение МПК по российским паралимпийцам - безобразное и циничное"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разочарован решением Международного паралимпийского комитета (МПК) дисквалифицировать всю сборную России на основании доклада независимой комиссии ВАДА. По словам чиновника, отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016 безобразное и циничное решение.

– Это безобразное и циничное решение в отношение паралимпийцев, при полном отсутствии доказательств, оно очень прискорбно, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Спасибо, что вы не остались в стороне и поддержали паралимпийцев.