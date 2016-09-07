Дмитрий Медведев обратился к российским паралимпийцам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей альтернативной Паралимпиады. Соревнования пройдут 8 – 9 сентября на спортивных базах в Новогорске и на "Озере Круглое". Ранее на гребном канале в Крылатском прошли старты по параканоэ и парагребле.

Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас на открытии Всероссийских соревнований, которые получили неофициальное название альтернативной Паралимпиады, – приводит слова Медведева официальный сайт Правительства России. – Все вы долго и упорно готовились к Играм в Рио-де-Жанейро. Добились высокого спортивного мастерства, которое не раз демонстрировали на самых престижных турнирах, в том числе на последних Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине. И, уверен, сегодня вновь порадуете своих преданных болельщиков прекрасным выступлением, силой духа и волей к победе.