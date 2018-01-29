Дмитрий Губерниев: "Порадуемся за тех, кто попадет на Паралимпиаду-2018"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать спортсменов сборной России, которые поедут на Паралимпиаду-2018. Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны.

"Паралимпийские атлеты из России! Или просто нейтральные атлеты? Главное - наши паралимпийцы выступят в Корее в нейтральном статусе! Вновь строгий отбор спортсменов предстоит! Но в Рио ребята вообще не выступали! Порадуемся за тех, кто попадет на Паралимпийские игры-2018! Следующий вопрос - а кто попадет? И по каким критериям?" - написал Губерниев в Инстаграме.