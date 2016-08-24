16:41 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Диана Гурцкая: "Спортсменам необходимо бороться до конца! Есть еще шанс"

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Председатель Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства, член Комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Диана Гурцкая считает, что спортсменам следует подавать индивидуальные иски. 

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Спортсменам необходимо бороться до конца! Есть еще шанс. Нельзя сдаваться. Стоит ли подавать индивидуальные иски? Конечно! Это может привести к успеху. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

00:25 25 августа

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