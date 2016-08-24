Диана Гурцкая: "Отстранение паралимпийцев - дискриминация, мы не должны сидеть сложа руки!"

Председатель Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства, член Комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Диана Гурцкая выразила возмущение по поводу отстранения россиян от Паралимпиады-2016.

– Я возмущена до глубины души! Паралимпийцы – пример для всех! Такой поступок нельзя прощать ни в коем случае... Возможно, кому-то не нравятся успехи, которые завоевывают наши спортсмены. Они готовились и строили планы – это колоссальный труд. Никто не имеет права отнимать мечту. Мне посчастливилось быть с паралимпийцами и в Ванкувере, и в Лондоне. Я многому у них учусь. Это абсолютная дискриминация. Мы не должны сидеть сложа руки и молчать. Необходимо сделать все, чтобы защитить наших ребят. Они победители. Когда будет проходить Паралимпиада в Рио, в это время необходимо провести большие соревнования. (Любовь КОНЯЕВА)

Напомним, МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.