Диана Гурцкая: "МПК возложил на российские власти вину за отстранение паралимпийцев от Игр-2016"

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства, член комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Диана Гурцкая получила официальный ответ Международного паралимпийского комитета (МПК) на свое обращение, в котором она просила изучить индивидуальный случай каждого члена паралимпийской сборной России, не допущенного до участия в Паралимпийских играх-2016. Письмо по поручению президента Международного паралимпийского комитета сэра Филипа Крейвена написал руководитель аппарата МПК Майк Петерс. Оно датировано 1 сентября.

– Не сославшись ни на один конкретный факт употребления допинга членами российской паралимпийской сборной, Международный паралимпийский комитет возложил на российские власти вину за отстранение спортсменов от Игр в Рио, – цитирует "Интерфакс" Гурцкую. – Это конечно же цинично и беспринципно.

Позиция МПК дискриминирует права отдельных паралимпийцев, что прямо запрещено статьей 5 Конвенции ООН о правах инвалидов. Любопытно, что письмо не подписал сам Филип Крейвен. Я уверена, что он понимает всю абсурдность ситуации и хоть как-то пытается сохранить имя.

7 сентября в Крокус-холле мы будем чествовать наших паралимпийцев. Мы должны поддержать их, как настоящих победителей. Сильные деревья притягивают молнии. Но ребята, я уверена, выдержат все невзгоды и станут еще более крепкими духом.

Ответ МПК Гурцкой, опубликованный на сайте источника:

Международный паралимпийский комитет является глобальным хранителем Паралимпийского движения и несет ответственность за всех своих членов, чтобы защитить справедливый, конкурентоспособной и честный спорт. Столкнувшись с очевидным фактом допинговой системы под контролем государства, который включал параатлетов, руководство МПК решило, что нет выбора, кроме того, как принять самые жесткие меры и приостановить членство Паралимпийского комитета России.



Подход Международного паралимпийского комитета по этому вопросу был единогласно поддержан независимой группой экспертов Спортивного арбитража, чье решение можно найти на сайте www.tas-cas.ogr. Отклонив апелляцию Паралимпийского комитета России на решение Международного паралимпийского комитета, Спортивный арбитраж счел, что "решение об отстранении ПКР было сделано в соответствии с Правилами МПК и является соразмерным в данных обстоятельствах.



В частности, CAS не требует принять правило, позволяющее российским спортсменам участвовать в Играх на индивидуальной основе (смотри страницы 15-22 решения). Невозможность участия российских спортсменов является неизбежным следствием приостановления членства Паралимпийского комитета России, вина за которое полностью лежит на российских властях.



Международный паралимпийский комитет благодарен Диане Гурцкой за то, что она уделила время и внимание, чтобы выразить свои взгляды по этому важному вопросу. Ваша давняя поддержка развития российского параспорта очень высоко ценится.