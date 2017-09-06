Депутат назвал решение МПК плевком в адрес России и ПКР

Многократный чемпион мира по армрестлингу, депутат Госдумы РФ Владимир Крупенников считает санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) изначально несправедливыми. Он отметил, что считает выступление спортсменов под нейтральным флагом унизительным.

Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

- Вся эта история кажется мне несправедливой с самого начала, - цитирует RT Крупенникова. - Не было представлено никаких доказательств в адрес российских спортсменов. Все построено на одних домыслах. Идет чисто политическое третирование сборной России.

Выступление под нейтральным флагом – унизительное предложение для спортсменов. Это плевок в адрес нашей страны, в адрес ПКР. Очень жалко спортсменов, которые лишены возможности выступать. Подло лишать их возможности выступать под своим флагом, слушать гимн своей страны в случае победы. При этом я не хочу осуждать спортсменов, которые захотят участвовать в квалификационных соревнованиях под нейтральным флагом. Некоторые только и живут этими стартами. Спорт здесь стоит на последнем месте, а на первом – политика и попытка унизить Россию.

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