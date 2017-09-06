Депутат назвал решение МПК плевком в адрес России и ПКР

Многократный чемпион мира по армрестлингу, депутат Госдумы РФ Владимир Крупенников считает санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) изначально несправедливыми. Он отметил, что считает выступление спортсменов под нейтральным флагом унизительным.
Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.
- Вся эта история кажется мне несправедливой с самого начала, - цитирует RT Крупенникова. - Не было представлено никаких доказательств в адрес российских спортсменов. Все построено на одних домыслах. Идет чисто политическое третирование сборной России.
Выступление под нейтральным флагом – унизительное предложение для спортсменов. Это плевок в адрес нашей страны, в адрес ПКР. Очень жалко спортсменов, которые лишены возможности выступать. Подло лишать их возможности выступать под своим флагом, слушать гимн своей страны в случае победы. При этом я не хочу осуждать спортсменов, которые захотят участвовать в квалификационных соревнованиях под нейтральным флагом. Некоторые только и живут этими стартами. Спорт здесь стоит на последнем месте, а на первом – политика и попытка унизить Россию.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/427029-deputat-pkr-mpk-otstranenie
Patisson
Жалко спортсменов, подло их лишать- это к кому обращение, к жителям РФ, чтобы мы разделили негодование? Мы и сами знаем, что не справедливо. Но доказательств давно никто не думает предоставлять, а песня все та же: несправедливый тиран...
18:56
Boooom
Очередная глупость из серии "КАКИЕВАШИДОКЗАТЕЛЬСТВА"...
18:52
Patisson
А что Вы лично сделали, уважаемый чемпион, находясь на своей работе, что бы в адрес России не плевали? Предприняли какие-либо симметричные действия, инициировали хотя бы расследования по Терапевтическим Исключениям, каждодневно отстаиваете права дискриминированных соотечественников?
18:48