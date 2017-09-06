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18:32 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Депутат назвал решение МПК плевком в адрес России и ПКР

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Многократный чемпион мира по армрестлингу, депутат Госдумы РФ Владимир Крупенников считает санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) изначально несправедливыми. Он отметил, что считает выступление спортсменов под нейтральным флагом унизительным.

 
Президент ПКР Филип КРЭЙВЕН.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока временно

Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

- Вся эта история кажется мне несправедливой с самого начала, - цитирует RT Крупенникова. - Не было представлено никаких доказательств в адрес российских спортсменов. Все построено на одних домыслах. Идет чисто политическое третирование сборной России.

Выступление под нейтральным флагом – унизительное предложение для спортсменов. Это плевок в адрес нашей страны, в адрес ПКР. Очень жалко спортсменов, которые лишены возможности выступать. Подло лишать их возможности выступать под своим флагом, слушать гимн своей страны в случае победы. При этом я не хочу осуждать спортсменов, которые захотят участвовать в квалификационных соревнованиях под нейтральным флагом. Некоторые только и живут этими стартами. Спорт здесь стоит на последнем месте, а на первом – политика и попытка унизить Россию.

Россию не пускают на Паралимпиаду. LIVE!

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/427029-deputat-pkr-mpk-otstranenie

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Patisson

Жалко спортсменов, подло их лишать- это к кому обращение, к жителям РФ, чтобы мы разделили негодование? Мы и сами знаем, что не справедливо. Но доказательств давно никто не думает предоставлять, а песня все та же: несправедливый тиран...

18:56

Boooom

Очередная глупость из серии "КАКИЕВАШИДОКЗАТЕЛЬСТВА"...

18:52

Patisson

А что Вы лично сделали, уважаемый чемпион, находясь на своей работе, что бы в адрес России не плевали? Предприняли какие-либо симметричные действия, инициировали хотя бы расследования по Терапевтическим Исключениям, каждодневно отстаиваете права дискриминированных соотечественников?

18:48