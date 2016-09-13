Четверо паралимпийцев пробежали 1500 метров быстрее олимпийского чемпиона Рио

Четверо паралимпийцев с нарушением зрения пробежали в Рио-де-Жанейро дистанцию в 1500 метров быстрее чемпиона Олимпиады-2016, информирует "Р-Спорт". В финальном забеге Паралимпийского турнира в классе T12/13 алжирец Абделлатиф Бака установил мировой рекорд, пробежав дистанцию за 3 минуты 48,29 секунды.
Серебро с результатом 3 минуты 48,49 секунды завоевал Тамиру Демиссе из Эфиопии. Замкнул тройку призеров кениец Генри Кирва, финишировавший со временем 3 минуты 49,59 секунды. Четвертый результат (3.49,84) показал еще один представитель Алжира Фуад Бака.
На минувших в Рио Олимпийских играх американец Мэттью Центровиц на этой же дистанции завоевал золото с результатом 3 минуты 50 секунд.
Дополнительная информация
http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160913/1077720272.html
Cantona~~
Куда глядит вада - шмада...
16:01
fioru
Ну так... им же надо кушать витаминки для зрения... а у них побочный эффекты... но это не допинг..ни-ни...
15:44