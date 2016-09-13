Четверо паралимпийцев пробежали 1500 метров быстрее олимпийского чемпиона Рио

Четверо паралимпийцев с нарушением зрения пробежали в Рио-де-Жанейро дистанцию в 1500 метров быстрее чемпиона Олимпиады-2016, информирует "Р-Спорт". В финальном забеге Паралимпийского турнира в классе T12/13 алжирец Абделлатиф Бака установил мировой рекорд, пробежав дистанцию за 3 минуты 48,29 секунды.

Серебро с результатом 3 минуты 48,49 секунды завоевал Тамиру Демиссе из Эфиопии. Замкнул тройку призеров кениец Генри Кирва, финишировавший со временем 3 минуты 49,59 секунды. Четвертый результат (3.49,84) показал еще один представитель Алжира Фуад Бака.

На минувших в Рио Олимпийских играх американец Мэттью Центровиц на этой же дистанции завоевал золото с результатом 3 минуты 50 секунд.