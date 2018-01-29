13:10 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Челси Готел: "Нежелание России взять на себя ответственность за допинг-скандал не позволяет россиянам выступать под своим флагом"

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Председатель Совета спортсменов МПК Челси Готел отметила, что спортсмены из других стран могут соревноваться с уверенностью в том, что их соперники из России регулярно проверяются РУСАДА под наблюдением ВАДА и МПК. Готел также добавила, что нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинг-скандал в спорте не позволяет россиянам выступать под своим флагом на Паралимпийских играх-2018.

– Для российских спортсменов, хотя и нейтральных, это решение дает возможность исполнить свою паралимпийскую мечту, – цитирует пресс-служба МПК Готел. – Я уверена, что они предпочли бы соревноваться под флагом своей страны, как и любой другой спортсмен, но нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинг-скандал, когда-либо проводившийся в спорте, исключает эту возможность.

Спортсмены из других стран могут соревноваться с уверенностью в том, что их соперники теперь регулярно проверяются РУСАДА под наблюдением ВАДА и МПК. Чтобы соревноваться в Пхенчхане, российские спортсмены должны будут соблюдать строгие условия.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!  //
МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ухтышъ

Красиво себя дискредитируют ОИ, ПКР и ВАДА и чем дальше тем больше!!!

14:50

NapoliFC

Только вот что-то доказательств наличия допинг скандала так и не было предоставлено. С тем же успехом можно заявить, что существование этой дуры вызывает голод в Африке.

13:48

nailsh78

как поет свинья

13:26