Челси Готел: "Нежелание России взять на себя ответственность за допинг-скандал не позволяет россиянам выступать под своим флагом"

Председатель Совета спортсменов МПК Челси Готел отметила, что спортсмены из других стран могут соревноваться с уверенностью в том, что их соперники из России регулярно проверяются РУСАДА под наблюдением ВАДА и МПК. Готел также добавила, что нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинг-скандал в спорте не позволяет россиянам выступать под своим флагом на Паралимпийских играх-2018.

– Для российских спортсменов, хотя и нейтральных, это решение дает возможность исполнить свою паралимпийскую мечту, – цитирует пресс-служба МПК Готел. – Я уверена, что они предпочли бы соревноваться под флагом своей страны, как и любой другой спортсмен, но нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинг-скандал, когда-либо проводившийся в спорте, исключает эту возможность.

Спортсмены из других стран могут соревноваться с уверенностью в том, что их соперники теперь регулярно проверяются РУСАДА под наблюдением ВАДА и МПК. Чтобы соревноваться в Пхенчхане, российские спортсмены должны будут соблюдать строгие условия.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //

МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018