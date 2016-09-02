Церемония открытия соревнований для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября

Депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев подчеркнул, что церемония открытия соревнований для российских паралимпийцев, проведение которых планируется с 8 по 9 сентября, пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".

Ранее сообщалось, что в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство.

- Церемония открытия состоится 7 сентября в "Крокус Сити Холле", - приводит ТАСС слова Терентьева.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели.