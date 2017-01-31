CAS рассмотрит иск Гончаровой и других российских паралимпийцев 15 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (МПК) 15 марта, информирует официальный сайт суда. Напомним, что МПК в августе принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио. Паралимпийский комитет России (ПКР) был лишен членства в МПК. Апелляции ПКР на эти решения были отклонены CAS и Федеральным судом Швейцарии. В сентябре 34 российских спортсмена, включая Гончарову, подали объединенный иск в CAS.