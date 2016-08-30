CAS: МПК не предоставил доказательств, что ПКР был частью "допинговой системы" в России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не предоставил никаких доказательств Спортивному арбитражному суду (CAS), что Паралимпийский комитет России и члены его правления были частью "государственной допинговой схемы".
В мотивировочной части решения CAS говорится, что МПК предложил суду сделать вывод о том, что ПКР и члены его правления были участниками, соучастниками или знали о существовании государственной системы допинга на основании того, что некоторые руководители ПКР занимают должности в российском правительстве. В CAS посчитали, что никаких доказательств для такого вывода нет.
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.
CanagliaVova
Иск отклонили по формальным признакам ибо безграмотно составлен :-D
19:52
TamerLINE
То есть МПК несла бездоказательную ахинею, и CAS об этом прекрасно знает? Тогда почему отклонили паралимпийцев? Не тем шрифтом апелляцию набрали?
19:43
Ин Манус Нострас
Эммммм, и какой вывод из этой новости нужно сделать?
19:37
shpasic
не понял, а почему тогда дисквалификацию оставили в силе?
19:23
Вгугел
есть много положительных проб и здесь давно всё ясно с этой страной .
19:15
джей
А где доказательства существования государственной допинговой системы в России ? Это пиндосы придумали историю про допинг, сами в это поверили и заставляют поверить весь остальной мир. Без единого существенного факта. Мрак ! Врут всему миру, живут по Гебельсу : "... чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят".
19:13