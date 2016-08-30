CAS: МПК не предоставил доказательств, что ПКР был частью "допинговой системы" в России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не предоставил никаких доказательств Спортивному арбитражному суду (CAS), что Паралимпийский комитет России и члены его правления были частью "государственной допинговой схемы".

В мотивировочной части решения CAS говорится, что МПК предложил суду сделать вывод о том, что ПКР и члены его правления были участниками, соучастниками или знали о существовании государственной системы допинга на основании того, что некоторые руководители ПКР занимают должности в российском правительстве. В CAS посчитали, что никаких доказательств для такого вывода нет.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.