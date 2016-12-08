Британец Паркинсон возглавил рабочую группу МПК по восстановлению членства ПКР

Генеральный директор Федерации академической гребли Великобритании Энди Паркинсон возглавил рабочую группу Международного паралимпийского комитета по восстановлению членства Паралимпийского комитета России, сообщает официальный сайт МПК. ПКР был лишен членства в МПК на основании отчета Ричарда Макларена по допингу в российском спорте. В связи с дисквалификацией комитета российские спортсмены не приняли участия в Паралимпиаде в Рио.

Паркинсон работал в ряде независимых программ ВАДА, а с 2003 по 2006 год был медицинским и научным директором МПК.

- С нетерпением жду начала работы с коллегами по рабочей группе. Мы проведем тщательную работу, изучим все данные, которые есть в нашем распоряжении, и предоставим руководству МПК нашу независимую оценку и рекомендации, - сказал Паркинсон.

Помимо Паркинсона в состав рабочей группы вошли исполнительный директор Японского антидопингового агентства Син Асакава, исполнительный директор Всемирной организации парламентариев по борьбе с коррупцией Акаш Махарадж, антидопинговый координатор Международной федерации лыжного спорта Сара Фуссек и медицинскй и научный директор МПК Питер ван де Влит. Кроме того, Лиз Райли из международного юридического агентства Bird & Bird будет работать юридическим консультантом рабочей группы.

Обсуждение критериев восстановления членства ПКР в МПК состоится 20 декабря.

МПК в ноябре опубликовал критерии восстановления членства ПКР. В частности, ПКР должен соответствовать кодексу ВАДА и исполнять обязанности по антидопинговой работе без постороннего вмешательства. ПКР также должен на собственные средства создать координационный комитет, который будет проводить регулярные встречи и предоставлять отчеты. Кроме того, необходимо создать "атмосферу нетерпимости к допингу".