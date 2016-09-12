Большинство иностранцев не стали надевать медали россиян на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге

Паралимпийский комитет России на своем официальном сайте опубликовал заявление Федерации спортивных танцев на колясках по итогам прошедшего в выходные в Санкт-Петербурге Кубка мира по спортивным танцам на колясках. Международный паралимпийский комитет запретил вручать российским спортсменам награды из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). В турнире приняли участие 11 стран, включая Россию.

Приводим текст этого заявления полностью:

– По итогам первого дня соревнований была проведена официальная торжественная церемония награждения по общим результатам, включая результаты российских спортсменов, занявших призовые места по ряду дисциплин. Ночью накануне второго соревновательного дня был получен срочный комментарий от представителя Международного паралимпийского комитета остановить дальнейшие награждения российских спортсменов. Кубок мира по танцам на колясках является международным рейтинговым турниром по паралимпийскому виду спорта, следовательно, подпадает под сложившуюся ситуацию с отстранением Паралимпийского комитета России.



В результате экстренного совещания организационного комитета Кубка мира по спортивным танцам на колясках было принято следующее решение. Торжественная церемония награждения при полном зрительном зале с интернет-трансляцией на все страны мира прошла по общим итогам турнира, включая все результаты танцоров из России. В конце всех соревнований и основных мероприятий Кубка мира счетная комиссия провела распределение мест по протоколам без учета результатов российской Сборной. После этого прошла техническая процедура вручения медалей и дипломов иностранным спортсменам. Согласно правилам Международного паралимпийского комитета техническое распределение мест прошло только по тем дисциплинам, в которых после исключения результатов российских спортсменов осталось три и более стран–участниц.



Хотим особо отметить, что большинство иностранных спортсменов, понимая реальный уровень своего выступления и уважая российских спортсменов, не стали надевать медали, полученные по таким результатам.



Федерация спортивных танцев на колясках приняла данное решение, чтобы не допустить введения дополнительных санкций в будущем для сборной команды России по танцам на колясках и не допустить срыва проведения этого Кубка мира.



В Международный паралимпийский комитет направлены официальные протоколы по итогам соревнований с учетом всех результатов, включая результаты российских спортсменов. Федерация спортивных танцев на колясках и признает только такие итоги Кубка мира 2016 по танцам на колясках.



Данное официальное заявление поддержано Паралимпийским комитетом России.