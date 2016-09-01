Более 175 российских паралимпийцев получили отказ в индивидуальном допуске на Игры в Рио

Более 175 российских спортсменов получили отказ в индивидуальном допуске к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного паралимпийского комитета (IPC).

7 августа глава IPC Филип Крэйвен заявил, что вся паралимпийская сборная России не допущена до Игр-2016, а Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в организации. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Вчера стало известно, что Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию российских паралимпийцев.

Игры в Рио пройдут с 7 по 18 сентября.