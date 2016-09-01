Более 175 российских паралимпийцев получили отказ в индивидуальном допуске на Игры в Рио

Более 175 российских спортсменов получили отказ в индивидуальном допуске к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного паралимпийского комитета (IPC).
7 августа глава IPC Филип Крэйвен заявил, что вся паралимпийская сборная России не допущена до Игр-2016, а Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в организации. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Вчера стало известно, что Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию российских паралимпийцев.
Игры в Рио пройдут с 7 по 18 сентября.
vitvk
Импортозамещение. Пора в ответ на санкции гей-европы и пиндосии проводить альтернативные игры,от которых никто не отстранит. Между олимпиадами,в разных городах. Например,международный турнир по легкой атлетике ,,Спорт без политики,, в Москве...МТ по волейболу в Казани,МТ по баскетболу в Екатеринбурге..,то есть не в одном месте ,а в разных регионах,типа олимпиада по всей России. Во-первых,не накладно городам,во-вторых,увидет много народу,втретьих,популизация спорта. На теже ОИ в Сочи сколько народу не смогло приехать...Проводить как зимние,так и летние вместе с паралимпийцами...Полмира точно будет участвовать(Россия с союзными,Азия,юж.Америка,Африка).Плюс те,кто не попадает по отбору на Ои...По мне лучше так,чем кланяться в ножки Крэйвену,Коэ и Риди...Кто то может возразить,что не будет качества.Отвечу,а где Пуиг на US Open? а 4.85 с шестом? а 13.05 на 110 с барьерами? а монгольский стрептиз ? Пора менять пословицу ,, Везде хорошо,где мы есть!,,
17:52