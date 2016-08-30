Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в МПК о допуске до участия в Паралимпиаде

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил пресс-службе ПКР, что более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске до участия в Паралимпийских играх-2016.
Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.
Дополнительная информация
http://paralymp.ru/press_center/news/society/p_a_rozhkov_soobshchil_chto_bolee_100_rossiyskikh_sportsmenov_iz_266_kandidatov_na_uchastie_v_xv_par/