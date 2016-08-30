10:53 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в МПК о допуске до участия в Паралимпиаде

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил пресс-службе ПКР, что более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске до участия в Паралимпийских играх-2016.

Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Паралимпийцы могут оказаться вне игры до 2018 года

Дополнительная информация

http://paralymp.ru/press_center/news/society/p_a_rozhkov_soobshchil_chto_bolee_100_rossiyskikh_sportsmenov_iz_266_kandidatov_na_uchastie_v_xv_par/

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