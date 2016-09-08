Белоруса, пронесшего российский флаг на Паралимпиаде, лишили аккредитации

Международный паралимпийский комитет (МПК) рассказал, что представитель Белоруссии Андрей Фомочкин, пронесший российский флаг на открытии Паралимпийских игр, не был заявлен в числе участников церемонии.

"Международный паралимпийский комитет аннулировал в четверг утром аккредитацию человека, несшего российский флаг в составе белорусской делегации, – сообщили "СЭ" в пресс-службе МПК. – Вычислить его личность не составило большого труда, это было сделано еще во время самой церемонии. Им оказался гость генерального секретаря Паралимпийского комитета Белоруссии, которого изначально не было в списках. Мы обязательно свяжемся с Паралимпийским комитетом Белоруссии, чтобы напомнить им о том, что любые политические протесты в течение Игр недопустимы. На этом инцидент считаем исчерпанным".

Напомним, накануне в Рио в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр, когда по стадиону "Маракана" проходила делегация Белоруссии, Фомочкин развернул флаг России в знак поддержки российских паралимпийцев, не допущенных в Бразилию из-за доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Поступок Фомочкина вызвал широкий общественный резонанс. В частности его поддержали президент Белоруссии Александр Лукашенко и пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. (Мария МАРКОВА)