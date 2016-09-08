Белоруса, пронесшего российский флаг на Паралимпиаде, лишили аккредитации

Международный паралимпийский комитет (МПК) рассказал, что представитель Белоруссии Андрей Фомочкин, пронесший российский флаг на открытии Паралимпийских игр, не был заявлен в числе участников церемонии.
"Международный паралимпийский комитет аннулировал в четверг утром аккредитацию человека, несшего российский флаг в составе белорусской делегации, – сообщили "СЭ" в пресс-службе МПК. – Вычислить его личность не составило большого труда, это было сделано еще во время самой церемонии. Им оказался гость генерального секретаря Паралимпийского комитета Белоруссии, которого изначально не было в списках. Мы обязательно свяжемся с Паралимпийским комитетом Белоруссии, чтобы напомнить им о том, что любые политические протесты в течение Игр недопустимы. На этом инцидент считаем исчерпанным".
Напомним, накануне в Рио в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр, когда по стадиону "Маракана" проходила делегация Белоруссии, Фомочкин развернул флаг России в знак поддержки российских паралимпийцев, не допущенных в Бразилию из-за доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
Поступок Фомочкина вызвал широкий общественный резонанс. В частности его поддержали президент Белоруссии Александр Лукашенко и пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. (Мария МАРКОВА)
Весёлый©
Джерри. Без Тома. ____ Вы преувеличиваете. К пример, смотрю сейчас столбик новостей мыло.нору и в голос хохочу: Кремль восхищен выходом белоруса в Рио с флагом России///Медведев повысил прожиточный минимум на 180 рублей///...///Уральского ловца покемонов отпустили из СИЗО///Оливер Стоун закончил фильм о Путине///Ким Чен Ын запретил сарказм в Северной Корее.
18:01
Bloodyvostok
Понятно, что это была домашняя заготовка. "Подставлен" человек, потеря которого и не заметна для команды. Плюс смотрите, он одет в костюм делегации Беларуси, чтобы быть в составе команды на проходе по стадиону и ничем не выделяться. То есть этот костюм шился заранее, значит, все замутили уже давно. "Пятерка" за исполнение!
17:48
Джерри. Без Тома.
Весёлый, какой-то Вы злой в последнее время.
17:39
Новоуепинни
Блин, надо тоже как-нить подсуетиться и че-то замутить. Майку с портретом надеть или флаг пронести. Может гимн где-нить спеть в нужном месте. Я тоже императорских денег и почета хочу
17:33
намкрыш
- На его месте должен быть я… - Напьешься - будешь! (Бриллиантовая рука)
17:28
Весёлый©
Наносил флаг на квартиру в Грозном.
17:27
Мастер_Шифу
Получается этим заявлением они сами подтверждают, что отстранили наших по политическим мотивам.
17:19
Soulles
Да уж,наказали )) Лишили аккредитации гостя беларуского начальника,причем этого гостя вообще нигде не было.Явная домашняя заготовка сябров.Хитер Лука,всем угодил )
17:10
намкрыш
Аккредитацией - сыт не будешь!))) Андрей Фомочкин своим мужественным поступком обеспечил себя на всю жизнь! Молодец, Андрей Фомочкин! Браво!
17:03
lokofanat
Значит, политические решения в отношении спортсменов допустимы, а протесты- нет. Олимпийское движение и правда умерло.
16:53
knvalu
Исчерпан??? Вы,господа, "инцидент" с издевательством над российскими инвалидами будете расхлебывать очень долго и дорого! Этот "инцидент" будет для вас, прихлебателей от спорта, костью в горле. И привыкайте-теперь любая страна, любой здравомыслящий человек будет вас макать рожей в дерьмо, а не только Белоруссия.Вы думали,что прогнувшись перед западными политиками,обезопасили себя. Как бы ни так. Это клеймо позора будет на вас до конца вашей трусливой жизни!
16:45
sergey.v1968
Отчего же ты на свободе, болезный? Лечиться вам надо, батенька, и серьёзно. Человек, у которого вся жизнь построена на ненависти, эдакий фетишист навыворот, которому нужен объект, только для ненависти, неполноценен, задумайся об этом и попробуй своё провокационное мнение хотя бы изредка не пихать везде, словно 5-копеечную монету в кассу советского автобуса. "И тебя вылечат"))) "Иван Васильевич меняет профессию"
16:41
намкрыш
Вор должен сидеть в тюрьме!))) "Место встречи изменить нельзя"
16:36