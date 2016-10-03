Белорус, пронесший флаг России на Паралимпиаде-2016, ничего не знает о подаренной квартире

Представитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, не владеет информацией о получении квартиры. Ранее фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что Фомочкину в знак благодарности за его мужественный поступок подарили квартиру. По словам Захаровой, это реальная квартира в готовом доме.

- У меня пока нет никакой информации про квартиру, - цитирует ТАСС Фомочкина. - Как только мне что-то скажут, тогда и буду думать.

Я не ожидал, что мой поступок вызовет такой резонанс в мире. Мы выразили мнение всей команды и солидарность с российскими паралимпийцами, которых не допустили на Игры в Рио, а спортсмены к этим соревнованиям шли не один год - это смысл их жизни. Чиновники поступили очень неправильно, и мы хотели обратить на эту несправедливость внимание, ведь нельзя же до такой степени опускаться.

Это был чисто человеческий поступок, чтобы не только граждане России, но и все остальное мировое сообщество обратило внимание на ситуацию. И многие считают, что она неверная. Надо работать и решать эту проблему.

Белорусу, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады-2016, подарили квартиру