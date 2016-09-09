Бегуны обновили два рекорда России на стартах отстраненных паралимпийцев

Забегами пяти эстафетных составов сборной РФ завершилась легкоатлетическая программа соревнований отстраненных от летних Паралимпийских игр российских спортсменов, в двух из них были установлены рекорды России, информирует "Р-Спорт".

Женская сборная России в классах Т36-38 (спортсмены с церебральным параличом) в составе Елены Ивановой, Александры Неделько, Анны Сапожниковой и Маргариты Гончаровой установила в эстафете 4х100 м рекорд России, финишировав со временем 52,75 секунды.

Команда в классах Т42-47, в которую вошли Антон Прохоров, Юрий Носуленко, Алексей Котлов и Петр Михальков, показала результат 43,68 секунды, также обновив рекорд России.

В классах Т11-13 (спортсмены с нарушениями зрения) мужская сборная России в составе Артема Логинова, Алексея Лабзина, Федора Триколича и Андрея Коптева (с лидером Сергеем Петриченко) финишировала в эстафете 4х100 м с результатом 42,66 секунды. Женская команда в данных классах в составе Вероники Зотовой, Анны Кулинич-Сорокиной, Арины Барановой и Алины Самигуллиной (с лидером Анатолием Быстровым) преодолела аналогичную дистанцию за 48,92 секунды.

Сборная России в классах Т53-54 в составе Алексея Быченка, Ивана Гончарова, Александра Ганзея и Виталия Гриценко пробежала эстафету 4х400 м за 3 минуты 12,42 секунды.