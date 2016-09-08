11:06 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Бах не посетил открытие Паралимпиады-2016 из-за похорон экс-президента ФРГ

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Глава МОК Томас Бах объяснил свое отсутствие на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Как сообщает Globo, он не смог присутствовать на мероприятии, поскольку должен был посетить похороны бывшего президента ФРГ Вальтера Шееля. Ранее появлялись предположения, что отсутствие Баха может быть связно с разногласиями между ним и МПК или с расследованием бразильской полиции по поводу махинаций с билетами на Олимпиаду-2016.

Отметим, что президент МОК отсутствовал на открытии Паралимпиады впервые с 1984 года.

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