Азербайджан готов отказаться от лицензий российских паралимпийцев

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов выразил мнение, что недопуск сборной России до участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро является неправильным поступком. Руководитель подчеркнул, что национальная команда готова отказаться от перераспределенных лицензий.

- Как вы знаете, Всемирное антидопинговое агентство отстранило от участия в Паралимпийских играх российских спортсменов, - приводит Trend слова Рагимова. - Их лицензии неизвестными нам способами распредилили между спортсменами других стран. Азербайджан получил три лицензии. Но мы эти лицензии не заработали. Как может спортсмен, не заработавший лицензию, принять участие в Олимпиаде?

Я не понимаю, как можно было без решения суда распределять эти лицензии между другими странами? В целом как можно не допустить людей с ограниченными физическими возможностями на самое важное спортивное мероприятие, учитывая, что они долгие годы к этому готовились? Как у нас говорят в Азербайджане, это как минимум небогоугодный поступок.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил россиян от участия в Играх 2016. В результате данного решения 31 лицензия сборной РФ распределена между другими национальными командами - 9 получили австралийцы, 22 были отданы США.