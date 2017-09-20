Артем Пацев: "Мошенничество британских паралимпийцев - это средневековье какое-то"

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что мошенничество паралимпийцев Великобритании противоречит всем этическим нормам. Ранее ВВС сообщила, что некоторые британские паралимпийцы умышленно преувеличивали свою инвалидность, чтобы соревноваться в более слабых классах.

– Это гораздо менее этичное действие, чем употребление запрещенных веществ, я даже не знаю, как такой подход обозвать, – цитирует ТАСС Пацева. – Я полностью согласен с журналистами BBC, которые называют это зверством. И ради чего все это – ради медали! Это нас бездоказательно обвиняют, якобы наши паралимпийцы мошенничали, а тут – вот, реально доказанный случай.

Это совершенно ужасный подход по отношению к несчастным людям. Средневековье какое-то. Если это было в Великобритании и [бывший президент Международного паралимпийского комитета Филип] Крэйвен не мог разобрать, что у него происходит в стране под носом, роняя при этом крокодиловы слезы, то как он мог судить российских паралимпийцев, услышав лишь какие-то голословные обвинения?

Очень хорошо, что вскрылись сейчас большие проблемы. Понятно, что это кризис предыдущей администрации, но при этом это же и вызов для нового президента МПК Эндрю Парсонса и его администрации. Очевидно, что это вызов.