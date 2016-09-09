14:21 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Аркадий Дворкович: "Российские паралимпийцы, показавшие высокие результаты, получат призовые"

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович гарантировал выплату призовых российским паралимпийцам, выступающим на соревнованиях в Подмосковье. Напомним, что старты проводятся для спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде-2016.

- У нас есть фонд поддержки, призовые будут выплачены тем, кто показал высокие результаты, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Сумма будет зависеть от количества тех, кто показал результаты, позволившие бы занять призовые места на Паралимпиаде. Таких очень много здесь, думаю, таких просто подавляющее большинство.

Впечатления отличные. Мне кажется, спортсменам было очень важно показать, на что они способны после таких долгих тренировок и подготовительного процесса, что это все не зря. И результаты свидетельствуют о том, что они готовы на высочайшем уровне и готовы бороться за чемпионство на самых серьезных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1070787157.html

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