16:57 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Аркадий Дворкович: "Россияне боролись бы за самые высокие места на Паралимпиаде-2016"

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Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович уверен, что российские паралимпийцы на Паралимпийских играх-2016 боролись бы за самые высокие места. Россияне на альтернативных соревнованиях по 18 видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр, установили мировые рекорды.

- Российские паралимпийцы на соревнованиях в Москве установили мировые рекорды, показали такие результаты, которые говорят о том, что они боролись бы за самые высокие места на Паралимпиаде-2016, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Те атлеты, которые будут участвовать в этих Паралимпийских играх, будут знать, что есть спортсмены, которые победили бы их, если бы не политические решения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1070850522.html

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