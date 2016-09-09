18:37 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Антон Зяпаев: "Паралимпийцы из Германии, Польши, Латвии и Франции выразили нам поддержку"

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Лучник Антон Зяпаев отметил, что члены паралимпийских сборных по стрельбе из лука из Германии, Франции, Латвии и Польши выразили слова поддержки сборной России, которая не была допущена на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

– Наша сборная получила слова поддержки от всех, с кем мы встречаемся на международных соревнованиях по стрельбе из лука, от тех, с кем мы дружим, – цитирует "Р-Спорт" Зяпаева. – Спортсмены из паралимпийских сборных Германии, Латвии, Польши, Франции выразили нам поддержку. Они солидарны с нами и так же расстроены из-за нашего отсутствия на Играх.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160909/1070986067.html

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