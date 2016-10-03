Представитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин рассказал подробности о том, как пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. По его словам, домой после этого он уехал очень быстро. Напомним, что Фомочкина за этот поступок лишили аккредитации на соревнованиях.

- Мы приехали для передачи флага ребятам-паралимпийцам - того самого флага, который прошел по стадиону "Маракана", - отметил Фомочкин. - Эмоции там были холодные. Надо было выполнить задание холодно, четко и трезво. Раз не получилось с первого раза, надо было пробовать второй. Я сориентировался, что когда камеры возьмут в объектив нашу команду, тогда надо начинать. Затем было ожидание того, что же дальше будет. Дальше все видели, что было. Домой я уехал очень быстро. На сбор вещей было 5 часов. За полтора дня у меня было 800 звонков.