15:24 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Андрей Фомочкин - о флаге России в Рио:
"Надо было выполнить задание холодно, четко и трезво"

0
0
0
 
Среда. Рио-де-Жанейро. Церемония открытия Паралимпийских игр. Белорусская делегация и один из ее членов с российским триколором.Флаг России на открытии Паралимпиады в Рио. Белоруссия проявила солидарность

Представитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин рассказал подробности о том, как пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. По его словам, домой после этого он уехал очень быстро. Напомним, что Фомочкина за этот поступок лишили аккредитации на соревнованиях.

- Мы приехали для передачи флага ребятам-паралимпийцам - того самого флага, который прошел по стадиону "Маракана", - отметил Фомочкин. - Эмоции там были холодные. Надо было выполнить задание холодно, четко и трезво. Раз не получилось с первого раза, надо было пробовать второй. Я сориентировался, что когда камеры возьмут в объектив нашу команду, тогда надо начинать. Затем было ожидание того, что же дальше будет. Дальше все видели, что было. Домой я уехал очень быстро. На сбор вещей было 5 часов.  За полтора дня у меня было 800 звонков.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ