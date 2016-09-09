Андрей Фомочкин: "Нисколько не жалею о том, что вынес флаг России"

Сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, вынесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, не жалеет о своем поступке, из-за которого его лишили аккредитации на соревнованиях. При этом он подчеркнул, что не считает себя героем, поддержав таким образом отстраненную от Паралимпиады сборную России.

– Нисколько не жалею о поступке, – цитирует "Р-Спорт" Фомочкина. – Руководитель МПК Филип Крэйвен в своей речи на церемонии открытия подчеркнул, что все мы – это часть мира. И мне непонятно, почему россияне не являются этой частью на стартовавшей Паралимпиаде.

Герои в этой ситуации – наши спортсмены, которые несмотря ни на что решили поддержать своих друзей. А вообще, конечно, герои – все паралимпийцы, которые, ежедневно преодолевая свой недуг, доказывают, что невозможное возможно. При этом и нас мотивируют идти к поставленной цели, не обращая внимания на трудности, которых у них намного больше. Пообщавшись с ними, каждый раз понимаешь, что наши проблемы – это такие мелочи.

Лишение аккредитации? Знаете, я скажу дипломатично: личные убеждения выше всего. Я покидаю Рио, но сердцем остаюсь с нашими паралимпийцами.

Как отобрали флаг? Ко мне подошли представители службы протокола Международного паралимпийского комитета и попросили отдать им российский флаг, подчеркнув, что это официальная процедура. Кроме того, они сфотографировали аккредитационную карту для идентификации личности. Коль это официальная процедура, я должен был выполнить требование.