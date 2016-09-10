22:33 10 сентября | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Андрей Фомочкин: "Белорусы внесли "изюминку" в церемонию открытия Паралимпиады"

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Сотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, вынесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, не считает, что своим поступком он омрачил церемонию открытия. Фомочкин признался, что решение не было спонтанным и он готовился заранее: с собой у него было два флага – если заберут один, досматривать дальше уже не будут.

– Некоторые западные СМИ написали, что мы омрачили прекрасную церемонию, но я считаю, что мы добавили в нее "изюминку", цитирует Фомочкина Sputnik-Беларусь. Трибуны к нашей акции отнеслись нормально, а освистали речь официального чиновника.

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