Алексей Быченок: "У меня отвращение к президенту IPC Крэйвену"

Призер Паралимпиады Алексей Быченок заявил, что он уверен в себе и своих товарищах по сборной России, которые являются "чистыми" атлетами и всю жизнь занимаются спортом честно. В субботу стало известно, что еще 17 российских паралимпийцев, в том числе и Быченок, отправили письма в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой об индивидуальном допуске к Паралимпиаде. Быченок должен был выступить в легкоатлетических соревнованиях в Рио. Он является серебряным призером зимних Игр в Сочи в биатлоне.

– Надежда на попадание на Паралимпиаду еще есть, – цитирует "Р-Спорт" Быченка. – А вдруг получится, почему нет? Мы используем любые шансы и возможности, чтобы добиться результата. Если не поедем, значит, бог им судья. Будем готовиться к следующим Играм и работать. Что нам остается делать? Я в себе уверен на 100 процентов, как и в своей команде, ребятах, с которыми мы вместе работаем. Мы – "чистые". Я всю жизнь занимаюсь спортом честно. Меня сейчас поддерживают даже мои соперники из Германии, Швейцарии, Великобритании.

Мы не заслуживаем такого отношения к себе. Меня вообще не интересует, какая у них там политика. Я готовился и отдавался полностью на протяжении двух последних лет, просто колоссальную работу проделал, не жалея себя и свое здоровье. Я не виделся толком с семьей, а у меня растет дочь, ей два года. Я постоянно месяцами ее не вижу. Осталось совсем немного, и какие-то идиоты принимают такие идиотские решения.

У меня такое отвращение к президенту IPC Филипу Крэйвену сейчас. У нас в июле был чемпионат Европы, мы виделись, стояли рядом, улыбались друг другу, он поздравлял меня. Они сейчас все говорят о какой-то системе. Видимо, хотят показать, что больше нас знают! Я не знаю ни о какой системе допинга в России. Лично нас она как-то стороной обошла, слава богу. Думаю, она всех стороной обошла, не знаю, где они эту систему нашли.