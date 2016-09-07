Алексей Быченок: "Испытываем не те чувства и эмоции, которые были бы в Рио"

Легкоатлет Алексей Быченок в преддверии соревнований, организованных для российских паралимпийцев, отметил, что серьезно готовился к Паралимпиаде в Рио. Однако, по его словам, теперь придется бороться против своих соотечественников.

- Наши паралимпийские сборы проходили в Таиланде, - отметил Быченок. - Когда год олимпийский, то мы до 9 месяцев в году проводим на сборах: три недели там, потом домой приезжаем, к семьям. Наш тренер Ирина Громова разрешает брать с собой родных, если сборы где-то недалеко, в России. Конечно, сейчас мы испытываем не те чувства и эмоции, которые были бы в Рио. Мы долго готовились и на тренировках показывали хорошие результаты. Но, все равно, приятно, что будет возможность показать свои силы. Будем выступать по максимуму. К сожалению, соревноваться придется друг с другом.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. (Любовь КОНЯЕВА)