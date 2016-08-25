Алексей Ашапатов: "Решение об отстранении от Паралимпийских игр несправедливо и не подкреплено доказательствами"

Россиянин Алексей Ашапатов, который является четырехкратным паралимписким чемпионом, отправил письмо в Международный паралимпийский комитет письмо с требованием допуска до участия в играх в Рио-де-Жанейро в индивидуальном порядке. По его словам, решение об отстранении является несправедливым.

- Сегодня я отправил в Международный паралимпийский комитет свое письмо с требованием допустить меня до участия в играх в Рио-де-Жанейро в индивидуальном порядке, - написал Ашапатов на своей странице в Facebook. - К письму я приложил документы и написал факты о том, что у Международного паралимпийского комитета нет оснований отстранять меня от участия в играх. В связи с тем, что времени осталось очень мало, я попросил господина Крайвена ответить и принять решение не позднее 26 августа, чтобы осталось время и возможность продолжить вести борьбу за правду и за свое честное имя. Я считаю решение о моем отстранении от игр несправедливым и не подкрепленным какими либо доказательствами. От моего отстранения страдаю не только я, но и моя многодетная семья. Надеюсь мое письмо будет услышано!