Александра Герасименя: "Правильно, что Белоруссия поддержала паралимпийскую сборную России"

Неоднократный призер летних Олимпийских игр по плаванию белорусская пловчиха Александра Герасименя заявила, что поддерживает решение белорусской делегации вынести на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро флаг России. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Правильно, что наша команда поддержала тех ребят, которые работали несколько лет для выступления на Играх, – цитирует "Р-Спорт" Герасименю. – Для попадания на эти соревнования порой нужно работать не четыре, а 8, 10, 16, иногда и 20 лет. Только человек, проделавший этот труд, может знать ему цену. Я полностью поддерживаю позицию белорусской делегации на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Паралимпийцы, несмотря на проблемы со здоровьем, превозмогая себя, занимаются спортом и выступают за страну. Они герои. Я просто восхищена такими людьми.