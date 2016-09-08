19:01 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александра Герасименя: "Правильно, что Белоруссия поддержала паралимпийскую сборную России"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Неоднократный призер летних Олимпийских игр по плаванию белорусская пловчиха Александра Герасименя заявила, что поддерживает решение белорусской делегации вынести на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро флаг России. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Правильно, что наша команда поддержала тех ребят, которые работали несколько лет для выступления на Играх, – цитирует "Р-Спорт" Герасименю. – Для попадания на эти соревнования порой нужно работать не четыре, а 8, 10, 16, иногда и 20 лет. Только человек, проделавший этот труд, может знать ему цену. Я полностью поддерживаю позицию белорусской делегации на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Паралимпийцы, несмотря на проблемы со здоровьем, превозмогая себя, занимаются спортом и выступают за страну. Они герои. Я просто восхищена такими людьми.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160908/1069427952.html

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