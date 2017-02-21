Александр Жуков: "Надеюсь, паралимпийцы получат право выступать на соревнованиях в самое ближайшее время"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи выразил надежду, что российские паралимпийцы вскоре получат право участвовать в международных соревнованиях. МПК на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

- К сожалению, наши паралимпийцы пока лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, но я надеюсь, что они получат это право в самое ближайшее время, потому что для инвалидов участие в соревнованиях - это не просто спорт, а образ жизни, - цитирует ТАСС Жукова. - Я знаю, как они относятся к участию в этих соревнованиях, они там выкладываются полностью.

Напомним, 1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.