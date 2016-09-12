08:55 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александр Жуков: "МПК не устоял перед политическим нажимом западных СМИ"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК), отстранивший сборную России от участия в Играх-2016, не смог устоять под политическим нажимом и прессингом со стороны западных СМИ. Жуков уверен, что российские паралимпийцы были ошибочно лишены права выступить в Рио-де-Жанейро.

– Решение о недопуске нашей паралимпийской команды, по сути, единолично принимал президент МПК Филипп Крейвен, – цитирует ТАСС Жукова. – А что политическое давление, прессинг западных СМИ были колоссальными, сомневаться не приходится. Но Международный олимпийский комитет поставил на первое место интересы спорта, постаравшись сохранить единство олимпийского движения и Россию в нем, а МПК не устоял под нажимом. Вот и все.

Удивительно, на сессии МОК господин Крейвен проголосовал за то, чтобы "чистым" спортсменам из нашей страны дали шанс выступить в Рио, а вот российских паралимпийцев сам же этого права лишил. Уверен, решение было ошибочным, и жизнь это докажет. Никаких содержательных претензий к Паралимпийскому комитету России в докладе Макларена нет, значит, и все последующие репрессивные шаги неправомочны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612919

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