Александр Жуков: "Давление на Россию будет оказываться и далее"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что у организации есть ряд претензий к Антидопинговому международному агентству (ВАДА). Руководитель уверен, что на РФ будет оказываться давление и в будущем.

Вчера Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян до Паралимпиады и постановил, что ПКР не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро.

- У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски, - начал Жуков. - Это совершенно бесчеловечно. К ВАДА есть ряд претензий. Непонятно, чем они руководствуются, принимая решения. Ясно, что вся ситуация - огромное политическое давление.

Через два года нас ждет зимняя Олимпиада, и я думаю, давление на Россию будет оказываться и далее. Соревнования, которые организовывают в России для паралимпийцев, сейчас им крайне необходимы. Российские игры должны поддержать наших спортсменов. (Любовь КОНЯЕВА)