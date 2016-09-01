12:24 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александр Жуков: "Давление на Россию будет оказываться и далее"

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Паралимпийцы России: без Рио.Как паралимпийцев России лишали надежд на Рио

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что у организации есть ряд претензий к Антидопинговому международному агентству (ВАДА). Руководитель уверен, что на РФ будет оказываться давление и в будущем.

Вчера Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян до Паралимпиады и постановил, что ПКР не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро.

- У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски, - начал Жуков. - Это совершенно бесчеловечно. К ВАДА есть ряд претензий. Непонятно, чем они руководствуются, принимая решения. Ясно, что вся ситуация - огромное политическое давление.

Через два года нас ждет зимняя Олимпиада, и я думаю, давление на Россию будет оказываться и далее. Соревнования, которые организовывают в России для паралимпийцев, сейчас им крайне необходимы. Российские игры должны поддержать наших спортсменов. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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намкрыш

Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, Вот - апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Будкеев, мне челюсть кроша: "И жить хорошо, и жизнь хороша!"

13:50

Супершвайни

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: "ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ И ДАЛЕЕ"======== да -да-да) Лошьё. Вы с ЕР всю РОССИЮ продали !!!!

13:17

spetrov

Ингерманландец, твои бредовые фантазии в очередной раз немало повеселили. Вы (ты и тебе подобные) уже совсем на отдельных женщин стали похожи с подобным подходом - сначала выдумываете, затем сами в свои фантазии верите.

12:56

spetrov

"и постановил, что ПКР не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро." ----- Находится ли это в компетенции Федерального суда?

12:54

Ингерманландец

Может, просто не надо допингом инвалидов пичкать и пробы положительные сотнями уничтожать потом? Не, в голову не приходило? А то прям все п..ы, а один Жуков/Мутко Д'Артаньян...

12:49

echo2011

Пока Крым будет наш, а в Украине будет идти необъявленная война с Россией,давление на Россию будет продолжаться.Главное,чтобы 86% россиян понимали,почему это давление будет продолжаться.

12:41

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