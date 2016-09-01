Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что у организации есть ряд претензий к Антидопинговому международному агентству (ВАДА). Руководитель уверен, что на РФ будет оказываться давление и в будущем.
Вчера Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян до Паралимпиады и постановил, что ПКР не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро.
- У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски, - начал Жуков. - Это совершенно бесчеловечно. К ВАДА есть ряд претензий. Непонятно, чем они руководствуются, принимая решения. Ясно, что вся ситуация - огромное политическое давление.
Через два года нас ждет зимняя Олимпиада, и я думаю, давление на Россию будет оказываться и далее. Соревнования, которые организовывают в России для паралимпийцев, сейчас им крайне необходимы. Российские игры должны поддержать наших спортсменов. (Любовь КОНЯЕВА)
намкрыш
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, Вот - апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Будкеев, мне челюсть кроша: "И жить хорошо, и жизнь хороша!"
13:50
Супершвайни
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: "ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ И ДАЛЕЕ"======== да -да-да) Лошьё. Вы с ЕР всю РОССИЮ продали !!!!
13:17
spetrov
Ингерманландец, твои бредовые фантазии в очередной раз немало повеселили. Вы (ты и тебе подобные) уже совсем на отдельных женщин стали похожи с подобным подходом - сначала выдумываете, затем сами в свои фантазии верите.
12:56
spetrov
"и постановил, что ПКР не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро." ----- Находится ли это в компетенции Федерального суда?
12:54
Ингерманландец
Может, просто не надо допингом инвалидов пичкать и пробы положительные сотнями уничтожать потом? Не, в голову не приходило? А то прям все п..ы, а один Жуков/Мутко Д'Артаньян...
12:49
echo2011
Пока Крым будет наш, а в Украине будет идти необъявленная война с Россией,давление на Россию будет продолжаться.Главное,чтобы 86% россиян понимали,почему это давление будет продолжаться.
12:41