Александр Шлычков: "Восстановление членства ПКР будет связано с реформами в ВАДА и РУСАДА"

Президент Европейского Союза паратхэквондо Александр Шлычков считает, что восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в составе Международного паралимпийского комитета (МПК) будет связано с реформами антидопинговой системы, а также Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 7 августа МПК принял единогласное решение об лишении членства ПКР.

- Только совместная и слаженная работа международных спортивных организаций позволит паралимпийскому спорту развиваться в быстрых темпах, - цитирует "Р-Спорт" Шлычкова. - Возможно, восстановление членства ПКР будет связано с реформами в ВАДА и РУСАДА. Неслучайно сейчас многие национальные антидопинговые агентства предложили реформировать международную систему допинг-контроля. Нужны коррективы и в спорте, который также подвержен коррупции. Спорт должен стать прозрачным и подконтрольным обществу. Несомненно, осадок у паралимпийцев после пережитого остался, они и дальше будут отстаивать свои интересы в суде. Это вопрос восстановления репутации ПКР и каждого спортсмена в целом. Но сейчас очень важно параллельно идти на диалог с МПК, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем. Отклик наших коллег-белорусов и азербайджанцев, безусловно, напоминает о том, что спорт объединяет страны.