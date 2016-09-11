13:21 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александр Лукашенко: "Поддержка паралимпийцев РФ - протест против несправедливости"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка паралимпийцев из РФ со стороны белорусов, которые в знак солидарности пронесли на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 российский флаг, является протестом против несправедливости. Напомним, что представителю белорусской делегации удалось пройти около четверти круга во время открытия Игр-2016, прежде чем флаг был конфискован.

– Это солидарность, – цитирует ТАСС Лукашенко. – Это протест против несправедливости. Тут мы россиян поддерживаем и будем поддерживать. Наша государственная позиция, в том числе и президента Белоруссии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612434

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Komendant1

Молодец Батька!!!

13:42

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