Александр Лукашенко: "Поддержка паралимпийцев РФ - протест против несправедливости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка паралимпийцев из РФ со стороны белорусов, которые в знак солидарности пронесли на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 российский флаг, является протестом против несправедливости. Напомним, что представителю белорусской делегации удалось пройти около четверти круга во время открытия Игр-2016, прежде чем флаг был конфискован.

– Это солидарность, – цитирует ТАСС Лукашенко. – Это протест против несправедливости. Тут мы россиян поддерживаем и будем поддерживать. Наша государственная позиция, в том числе и президента Белоруссии.