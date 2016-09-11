13:09 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александр Лукашенко: "Надо встряхнуть МОК"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо встряхнуть Международный олимпийский комитет (МОК). Напомним, что белорусские спортсмены во время открытия Паралимпиады-2016 прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Надо встряхнуть МОК, – цитирует "Р-Спорт" Лукашенко. – Мы не знаем, что там происходит, тем более в ВАДА.

Напомним, что паралимпийская сборная России в августе была отстранена от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаду в Рио не были допущены все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, все тяжелоатлеты и ряд спортсменов из других видов спорта.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160911/1074320594.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джин Игнатов

Здесь на удивление все просто ! Значит скоро Батька собирается в Россию просить денег !!! Теперь это уже беспроигрышная ситуация и он уедет вновь с деньгами !!!!

13:32

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