Александр Лукашенко: "Надо встряхнуть МОК"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо встряхнуть Международный олимпийский комитет (МОК). Напомним, что белорусские спортсмены во время открытия Паралимпиады-2016 прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Надо встряхнуть МОК, – цитирует "Р-Спорт" Лукашенко. – Мы не знаем, что там происходит, тем более в ВАДА.

Напомним, что паралимпийская сборная России в августе была отстранена от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаду в Рио не были допущены все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, все тяжелоатлеты и ряд спортсменов из других видов спорта.