Александр Кузюков: "России нужны свои турниры паралимпийцев, независимо от ситуации с отстранением"

Фехтовальщик Александр Кузюков уверен, что в России и дальше должны проводить турниры, подобные всероссийским соревнованиям по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр, независимо от развития ситуации с отстранением сборной. Соревнования и мастер-классы по фехтованию на колясках прошли на подмосковной базе "Озеро Круглое" 8 - 9 сентября.

- На Паралимпиаду я отобрался на шпаге, а на рапире составлял конкуренцию ребятам, - приводит "Р-Спорт" слова Кузюкова. - И если я взял оружие, то буду отдавать всего себя до конца на любых соревнованиях. Такие альтернативные Игры - это очень важно, нужно их проводить. И не только потому, что мы не поехали на Паралимпиаду, а для того, чтобы у нас были свои Игры, которые имеют свою ценность. У нас своих не было, и то, что нас не пустили на Паралимпиаду, может дать толчок к развитию своих Игр, чтобы спорт развивался.

То, что другие страны делают нам препятствия, отстраняют нас, нечестно играя, нас не остановит. Мы будем только сильнее, не остановимся. Паралимпийский спорт в России быстро развивается, это видит весь мир. Мы (стали лидерами) за последние несколько лет, начали завоевывать большое количество медалей. И в этом причина нашего отстранения.