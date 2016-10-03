15:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Александр Гагиев: "Демонстрация флага России на Паралимпиаде была поддержана президентом Белоруссии"

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Первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Гагиев подчеркнул, что президент страны Александр Лукашенко поддержал инициативу вынесения российского флага на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. По его словам, данная идея была поддержана и представителями министерства спорта.

- Эта инициатива была поддержана и со стороны министерства, и президентом нашей страны, - сказал Гагиев. - Мы столкнулись с несправедливостью в спорте, когда идет какая-то коллективная ответственность. Мы тоже были в такой ситуации с нашей командой по гребле на байдарках и каноэ, которая была дисквалифицирована перед Играми. (Мария МАРКОВА)

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