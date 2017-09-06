Акжана Абдикаримова: "Выступать без российской символики отвратительно и чуждо"

Российская лыжница и паралегкоатлетка Акжана Абдикаримова считает, что спортсменам необходимо использовать решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о запрете на выступление россиян под государственным флагом в свою пользу. Она отметила, что считает спорт возможностью представлять свою страну.

Ранее в среду на конгрессе МПК было объявлено о продлении отстранения ПКР, что может помешать российским паралимпийцам выступить на зимних соревнованиях в Пхенчхане. Вместе с тем, МПК разрешил россиянам, выступающим в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду, участвовать в отборочных соревнованиях на Игры-2018.

- Прецедент уже был в легкой атлетике, хотя как это все случилось – это другой вопрос, когда нельзя было даже красную резиночку, белый носок и синяк под глазом. Это же смешно, отвратительно и абсолютно чуждо мне с точки зрения этики и человеческой позиции, - цитирует "Р-Спорт" Абдикаримову. - Надо прижиться, подумать, как это можно обыграть в свою пользу. Мы патриоты, это тождественное слово и синоним слову спортсмен. Флаг, когда играет гимн, ты победил – это ни с чем не сравнимо.

Не могу это назвать положительным шагом. Да, как минимум, это шаг, но это очень сложный вопрос и с этической точки зрения, да и в целом. Потому что спорт для меня, прежде всего, это не просто выйти на старт и что-то завоевать. Спорт для меня заключается в том, чтобы представлять свою страну. С другой стороны, все будут знать, что мы приехали из России. Я пока не готова для себя дать ответ по поводу того, что буду делать. В любом случае, буду делать так, как тренер и как команда, мы одно целое.