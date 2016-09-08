Акжана Абдикаримова: "Российские паралимпийцы получили колоссальную поддержку"

Легкоатлетка Акжана Абдикаримова подчеркнула, что российские паралимпийцы получили немало слов поддержки в своей стране и в мире после отстранения от Паралимпиады-2016. Напомним, в качестве альтернативных стартов 8-9 сентября на базах в Подмосковье пройдут открытые всероссийские соревнования по 18 видам спорта, входящим в программу летней Паралимпиады.

– Мы получили колоссальную поддержку, – цитирует "Р-Спорт" Адбикаримову. – Причем не только в России, но и во всем мире. Мне и моим товарищам пишут топовые спортсмены из Швейцарии, Канады, Франции, США. А то, что происходит в нашей стране – это что-то невероятное. Спасибо всем за внимание, оказываемое сейчас.

На всероссийских соревнованиях я буду выступать, стараясь получить максимальное удовольствие. А на Паралимпийских играх в 2018 году есть желание всех "порвать". Они нас очень сильно обидели, и хочется показать всем, что это было сделано зря.